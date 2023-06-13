Андрей Воронков возглавил волейбольный клуб "Урал"

"Андрей Воронков стал главным тренером "Урала". Он будет работать в следующем сезоне. Таких тренеров, как Андрей Геннадьевич, в России не так много. Стоит задача выйти в плей-офф, - сказал Багметов. - Хоть Андрей Геннадьевич и не тренировал год, но, надеемся, что он не выпадал из обоймы".

В мае 2022 года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение дисквалифицировать Воронкова, тогда возглавлявшего женский калининградский "Локомотив", на два года за оскорбительное высказывание в адрес игрока екатеринбургской "Уралочки-НТМК" Аиламы Монталво. В мае ВФВ пересмотрела двухлетнюю дисквалификацию Воронкова, сделав второй год условным. Его дисквалификация завершилась 19 мая.

Воронкову 56 лет. Он возглавлял "Локомотив" с 2018 по 2022 год, дважды привел команду к победе в чемпионате России. С 2013 по 2015 год он был главным тренером мужской сборной России, с которой стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги в 2013 году. Также специалист работал с мужскими командами - кемеровским "Кузбассом", краснодарским "Динамо" и новосибирским "Локомотивом", с которым выиграл два Кубка России (2010, 2011) и Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.