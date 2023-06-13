Андрей Воронков возглавил волейбольный клуб "Урал"

Воронков возглавил волейбольный клуб "Урал"
Тренер Андрей Воронков возглавил мужской волейбольный клуб "Урал" из Уфы. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент клуба Валерий Багметов.
"Андрей Воронков стал главным тренером "Урала". Он будет работать в следующем сезоне. Таких тренеров, как Андрей Геннадьевич, в России не так много. Стоит задача выйти в плей-офф, - сказал Багметов. - Хоть Андрей Геннадьевич и не тренировал год, но, надеемся, что он не выпадал из обоймы".
В мае 2022 года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение дисквалифицировать Воронкова, тогда возглавлявшего женский калининградский "Локомотив", на два года за оскорбительное высказывание в адрес игрока екатеринбургской "Уралочки-НТМК" Аиламы Монталво. В мае ВФВ пересмотрела двухлетнюю дисквалификацию Воронкова, сделав второй год условным. Его дисквалификация завершилась 19 мая.
Воронкову 56 лет. Он возглавлял "Локомотив" с 2018 по 2022 год, дважды привел команду к победе в чемпионате России. С 2013 по 2015 год он был главным тренером мужской сборной России, с которой стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги в 2013 году. Также специалист работал с мужскими командами - кемеровским "Кузбассом", краснодарским "Динамо" и новосибирским "Локомотивом", с которым выиграл два Кубка России (2010, 2011) и Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.