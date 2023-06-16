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Сборная Армении одержала волевую победу над Уэльсом в Лиге наций

В Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» завершился матч 3-го тура группы D Лиги наций. Сборная Уэльса принимала команду Армении.

Сборная Армении одержала волевую победу над Уэльсом
© Betassist

Поединок закончился со счётом 4:2 в пользу гостей. Причём, победа получилась волевой.

Уже на 10-й минуте Дэниел Джеймс открыл счёт и вывел хозяев вперёд. Но затем Лукас Селарян и Грант-Леон Ранос ещё в первом тайме вывели гостей вперёд. На 66-й минуте Ранос оформил дубль. На 72-й минуте Гарри Уилсон сократил отставание в счёте, но Селарян поставил точку на 75-й минуте.

Отметим, что с 78-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Киффера Мура.

Благодаря этой победе, сборная Армении набрала первые очки в Лиге наций. Теперь армянская команда занимает 4-е место, набрав три очка в двух турах. Уэльс с 4 очками в трёх матчах находится на 2-м месте.

В другой встрече этой группы сборная Турции обыграла Латвию со счётом 2:1.

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