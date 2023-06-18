$83.99+0.3491.80+0.16

"Балтика" объявила о переходе в команду защитника "Зандхаузена" Жирова

Калининградский футбольный клуб "Балтика" на своем официальном сайте объявил о переходе российского защитника Александра Жирова. "В сезоне-2022/23 Александр сыграл в 33 матчах, в которых забил два гола. Трудовое соглашение подписано по схеме "1+1". Мы рады приветствовать Александра в дружной семье Балтийцев!" — говорится в сообщении. Жиров перешел в "Балтику" из "Зандхаузена", который выступает во втором по силе дивизионе Германии. В минувшем сезоне второй Бундеслиги Александр принял участие в 33 матчах, в которых забил один гол. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Жирова составляет €600 тыс. Ранее сообщалось, что в "Балтику" может перейти футболист "Спартака" Мацей Рыбус.

"Балтика" объявила о переходе в команду защитника "Зандхаузена" Жирова
© Газета.Ru
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители