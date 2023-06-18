"Балтика" объявила о переходе в команду защитника "Зандхаузена" Жирова

Калининградский футбольный клуб "Балтика" на своем официальном сайте объявил о переходе российского защитника Александра Жирова. "В сезоне-2022/23 Александр сыграл в 33 матчах, в которых забил два гола. Трудовое соглашение подписано по схеме "1+1". Мы рады приветствовать Александра в дружной семье Балтийцев!" — говорится в сообщении. Жиров перешел в "Балтику" из "Зандхаузена", который выступает во втором по силе дивизионе Германии. В минувшем сезоне второй Бундеслиги Александр принял участие в 33 матчах, в которых забил один гол. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Жирова составляет €600 тыс. Ранее сообщалось, что в "Балтику" может перейти футболист "Спартака" Мацей Рыбус.