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«Не футболисты виноваты, что получают большие зарплаты» — волейболист «Локомотива» Абаев

Российский волейболист, связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев не считает проблемой высокие зарплаты футболистов и хоккеистов.

Волейболист «Локомотива» Абаев высказался о зарплатах футболистов
© РИА Новости

— Не раскрывать зарплаты? Это нормально. Считаю, если раскрыть зарплаты волейболистов, то к нам появятся вопросы: у нас, среди игровых видов спорта, слишком серьезная конкуренция. То есть есть ребята — баскетболисты, футболисты, хоккеисты — у кого гораздо больше контракты. Думаю, к нам появится чуть больше уважения, если люди узнают, сколько мы зарабатываем. Плюс в контракте прописано, что мы обязаны не разглашать информацию. В соседствующих видах она более открыта: ты можешь зайти на тот же самый «Чемпионат» и прочитать. Швед, Дзюба…

Удивляюсь ли? Все уже привыкли. Не они в этом виноваты, не их это проблема. Это данность. Проблема ли это? Думаю, нет. Кажется, куда интереснее можно было бы это деньги распределить. Но это, опять же, углубление в политику. Спонсоры — государственные организации. Вопрос и в популярности спорта: футбол и хоккей, думаю, популярнее в России, чем волейбол, — сказал Абаев «Чемпионату».

Новосибирский «Локомотив» в завершившемся сезоне завоевал бронзу чемпионата России по волейболу — Pari Суперлиги.

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