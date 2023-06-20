$84.23+0.2592.07+0.28

Олимпийский чемпион Александр Бутько перешёл в «Урал»

Состав «Урала» пополнил олимпийский чемпион Александр Бутько. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале президента волейбольного клуба «Урал», председателя Федерации волейбола Республики Башкортостан Валерия Николаевича Багметова.

Состав ВК "Урал" пополнил олимпийский чемпион
© РИА Новости

«Бутько – настоящий мастер, он обладает высоким уровнем игры, отличной игровой интуицией и умением быстро принимать решения в сложных ситуациях.

Александр в своей игровой карьере выиграл множество титулов, в том числе Олимпийские игры. Его знания и умения помогут раскрыться молодым игрокам нашей команды.

Подписание контракта с Бутько – это важный шаг для «Урала». Он усилит состав и поможет достичь новых высот в игре», — написал Багметов.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители