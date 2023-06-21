Объявлено место проведения финала Кубка России по пляжному волейболу

Финал Кубка России по пляжному волейболу пройдёт в Кемерове
Финал Кубка России по пляжному волейболу состоится в Кемерове, сообщает пресс-служба Федерации волейбола Кемеровской области. Соревнования пройдут с 13 по 16 июля 2023 года.
В турнире примут участие 32 мужские и 32 женские команды. Напомним, прежде финалы Кубка России по пляжному волейболу проходили в Москве и Анапе.
Предварительное расписание турнира:
13 июля (четверг)
09:00-19:00 — игры в группах
14 июля (пятница)
09:00-19:00 — игры в группах
15 июля (суббота)
09:00-12:20 — 24 раунд
12:20 -15:40 — 16 раунд
15:40-19:00 — 1/4 финала
16 июля (воскресенье)
10:00, 11:00 — полуфиналы (женщины)
12:00, 13:00 — полуфиналы (мужчины)
16:00 — игра за 3 место (женщины)
17:00 — игра за 3 место (мужчины)
18:00 — финал (женщины)
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