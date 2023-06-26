Евгения Старцева продлила контракт с московским «Динамо»

« Евгения Старцева с нами в новом сезоне!» — говорится в сообщении пресс-службы волейбольной команды.

Для спортсменки этот сезон будет третьим в составе московской команды. За это время Старцева вместе с «Динамо» стала победителем и бронзовым призёром чемпионата России, завоевала Кубок России и выиграла Спартакиаду сильнейших.