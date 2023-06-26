Глава ВФВ прокомментировал продление отстранения российских волейболистов

Продление отстранения российских волейболистов от международных соревнований является ожидаемым в текущей обстановке. Об этом ТАСС в понедельник заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

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24 июня административный совет Международной федерации волейбола (FIVB) продлил отстранение российских и белорусских сборных от соревнований под эгидой организации.

"Тут не было неожиданности. Ведется ли общение с FIVB? Тут нужно, чтобы нас слышали", - сказал Шевченко.

Запрет на участие в международных турнирах распространяется на сборные России и Белоруссии, клубы из этих стран, а также на официальных лиц. В международных соревнованиях по-прежнему запрещено участвовать спортсменам, выступающим в пляжном волейболе и волейболе на снегу. Запрет действует до дальнейшего уведомления.

Также административный совет FIVB принял решение не отображать Россию и Белоруссию в мировом рейтинге, поскольку их очки не меняются в соответствии с решением от октября 2022 года.