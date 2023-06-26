Глава ВФВ прокомментировал продление отстранения российских волейболистов

Глава Всероссийской федерации волейбола назвал ожидаемым продление отстранения от турниров
Продление отстранения российских волейболистов от международных соревнований является ожидаемым в текущей обстановке. Об этом ТАСС в понедельник заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
24 июня административный совет Международной федерации волейбола (FIVB) продлил отстранение российских и белорусских сборных от соревнований под эгидой организации.
"Тут не было неожиданности. Ведется ли общение с FIVB? Тут нужно, чтобы нас слышали", - сказал Шевченко.
Запрет на участие в международных турнирах распространяется на сборные России и Белоруссии, клубы из этих стран, а также на официальных лиц. В международных соревнованиях по-прежнему запрещено участвовать спортсменам, выступающим в пляжном волейболе и волейболе на снегу. Запрет действует до дальнейшего уведомления.
Также административный совет FIVB принял решение не отображать Россию и Белоруссию в мировом рейтинге, поскольку их очки не меняются в соответствии с решением от октября 2022 года.
28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года FIVB отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. Россия также потеряла право на проведение мужского чемпионата мира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны. Всероссийская федерация волейбола обратилась в апелляционную инстанцию FIVB с требованием о компенсации затрат на чемпионат мира, а также подала иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.