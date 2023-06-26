Экс-волейболистка "Локомотива" подписала контракт с итальянским клубом

«Привет всем, я очень рад наконец-то поделиться с вами этой новостью: в этом новом сезоне я буду новой диагональной волейбольного клуба «Пизанти Казальмаджоре». До скорой встречи… всех с праздником!» – приводит слова Смаржек официальный сайт клуба.