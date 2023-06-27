В России начали производить волейбольные мячи в рамках импортозамещения

"В рамках импортозамещения была запущена линия производства в Подмосковье, - сказал Шевченко. - Это серийное производство, которое удовлетворит в первую очередь запрос чемпионатов России. В течение трех ближайших месяцев мы обеспечим мячами Суперлигу и Высшую лигу А. Что касается затрат, то были привлечены частные инвесторы".