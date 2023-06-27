В России начали производить волейбольные мячи в рамках импортозамещения
Волейбольные мячи начали производить в России в рамках импортозамещения, ими будут играть в чемпионате страны. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
"В рамках импортозамещения была запущена линия производства в Подмосковье, - сказал Шевченко. - Это серийное производство, которое удовлетворит в первую очередь запрос чемпионатов России. В течение трех ближайших месяцев мы обеспечим мячами Суперлигу и Высшую лигу А. Что касается затрат, то были привлечены частные инвесторы".
"Мячи также будут в ритейле, это рассчитано на всех любителей волейбола. В продажу мячи должны поступить через пару месяцев. Название мяча - "Волар", - добавил собеседник агентства.
Шевченко отметил, что по техническим характеристикам мяч не уступает мировым производителям. При этом собеседник агентства затруднился назвать стоимость затрат на производство.
24 июня административный совет Международной федерации волейбола продлил отстранение российских и белорусских сборных от соревнований под эгидой организации.