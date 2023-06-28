Российская волейболистка Королева может продолжить карьеру в Китае

Двукратная чемпионка Европы в составе сборной России по волейболу Ирина Королева рассматривает предложения от китайских клубов.

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Об этом сообщила Екатерина Федоровцева – генеральный менеджер агентства SB Community, представляющего интересы волейболистки.

– Есть ли уже решение, где Королева продолжит карьеру в следующем сезоне?

– Ирина Королева ищет для себя краткосрочный контракт. Мы активно работаем с Китаем, есть хорошие предложения, которые мы рассматриваем.

Думаю, в ближайшее время этот вопрос решится положительно, и Ирина, как и хотела, по новому раскроется в иностранном клубе и проявит себя там на 100%, так, как она уже сделала это в России, – сказала Екатерина Федоровцева.