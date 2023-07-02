«Урал» проиграл «Тюмени» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Уралмаш» в Екатеринбурге. Встреча прошла в формате из четырёх таймов по 30 минут. «Тюмень» одержала победу со счётом 3:1.

На 19-й минуте счёт в матче открыл защитник «Урала» Егор Филипенко. На 46-й минуте нападающий «Тюмени» Евгений Татаринов забил ответный мяч. На 97-й минуте тюменцев вывел вперёд полузащитник Карим Аухадеев. Точку в матче на 103-й минуте поставил игрок, находящийся на просмотре.