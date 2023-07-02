championat.com «Зенит» отказался вести переговоры по трансферу Клаудиньо во «Фламенго»
Бразилец высоко ценится питерцами.
«Зенит» отказался вести переговоры с «Фламенго» о трансфере Клаудиньо. Об этом пишет инсайдер Жулио Мигель Нето.
По информации источника, «Фламенго» проинформировал сине-бело-голубых об интересе к хавбеку и желании начать диалог по переходу футболиста. Однако чемпионы России дали понять, что не намерены обсуждать трансфер Клаудиньо, и отказались инициировать переговоры. Клуб из Северной столицы намерен выручить за своего игрока не менее € 18 млн.
Клаудиньо выступал за «Коринтианс», «Ред Булл Брагантино». В 2021 году он завоевал олимпийское золото вместе со сборной Бразилии, после чего за € 12 млн перебрался в «Зенит». За питерский клуб полузащитник отыграл 61 матч, забил 15 мячей и 17 раз ассистировал партнёрам. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года.