championat.com «Зенит» отказался вести переговоры по трансферу Клаудиньо во «Фламенго»

Бразилец высоко ценится питерцами.

«Зенит» отказался вести переговоры с «Фламенго» о трансфере Клаудиньо. Об этом пишет инсайдер Жулио Мигель Нето.

По информации источника, «Фламенго» проинформировал сине-бело-голубых об интересе к хавбеку и желании начать диалог по переходу футболиста. Однако чемпионы России дали понять, что не намерены обсуждать трансфер Клаудиньо, и отказались инициировать переговоры. Клуб из Северной столицы намерен выручить за своего игрока не менее € 18 млн.