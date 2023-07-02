Главный тренер «Коринтианса»: мне нравится Клаудиньо, но я ничего не слышал о переговорах

«Переход Клаудиньо в «Коринтианс»? Я ничего об этом не знаю. Но поскольку вы задали вопрос о нём, я отвечу. Для меня это игрок другого уровня, просто превосходный. Но я не знаю точно, хотел бы «Коринтианс» подписать его или нет. Честно говоря, ничего не могу сказать по этому поводу», — приводит слова Сампаоли UOL.