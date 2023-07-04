Хорват Андрич и серб Йованович перешли в нижегородский ВК АСК

«Удивлён, что наши игроки в это межсезонье оказались настолько востребованы. Тот же Титич в прошлом сезоне не показал ничего выдающегося. Наверное, худший год у нас провёл, а его берёт Питер. Я рад за Андрея, но для меня странно, что у «Зенита» есть финансовые возможности, а они ищут игроков в восьмой команде чемпионата. Если они комплектуются игроками восьмой команды, то нам куда идти?» – приводит слова директора АСК Дмитрия Фомина «Спорт Бизнес Online».