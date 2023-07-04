Андрей Титич продолжит карьеру в ВК «Зенит»

Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с доигровщиком Андреем Титичем, который ранее выступал за нижегородский АСК.

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«Добро пожаловать, Андрей! Это уже третий игрок нижегородской команды, который в межсезонье пополнил состав нашего клуба», – написано на официальном сайте волейбольного клуба.

В прошедшем чемпионате России Титич провёл 36 матчей (124 партии) и набрал в общей сложности 305 очков (2,46 в среднем за сет) при показателе полезности «+20» (атака – 256, подача – 20, блок – 29).