Тренер Алекно высказался об отстранении сборных от международных турниров по волейболу

Международные матчи помогали российским волейболистам прогрессировать, без них развитие вида спорта в стране остановлено, такое мнение в интервью «Матч ТВ» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно.

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Российские волейбольные сборные и клубы отстранены от международных соревнований из за ситуации в Украине. Алекно в 2012 году привел российскую команду к победе на Олимпийских играх.

— Как оцениваете рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе?

— Не хочется даже говорить на эту тему. У меня не хватает спокойствия для реакции на такое. Можно говорить все, что угодно, но реалии сегодня таковы. Нужно оставить эту ситуацию на время. Время покажет.

— Но при этом командным видам спорта по умолчанию запрещают выступать. То есть у волейбольной сборной России сейчас нет шансов играть на мировой арене.

— А что изменит мое мнение? Если бы оно что то изменило, мы бы говорили сейчас 24 часа об этом. А так это просто разговоры, получается. Конечно, невозможно не согласиться с тем, что остановлено развитие нашего вида спорта. Мы же развиваемся не только благодаря играм во внутреннем чемпионате, но и за счет международных матчей. Это помогало нашим игрокам прогрессировать.

— В прошлом году волейбольный чемпионат мира прошел без нас, сейчас идет Лига наций. Вам интересно смотреть эти турниры без сборной России?

— Нет, без нашей сборной не смотрю, мне неинтересно, — сказал Алекно в интервью «Матч ТВ».