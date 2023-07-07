Волейболистка Куликова подписала контракт с французским клубом ТФОК

Французский волейбольный клуб ТФОК сообщил о переходе в команду российской волейболистки, центральной блокирующей Татьяны Куликовой. Об этом сообщается в официальном «Твиттере» команды.

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Сообщается, что контракт подписан на сезон-2023/2024. Куликова перейдёт во французский чемпионат из Греции: прошлый сезон волейболистка провела в составе команды «АЭК Афины», где была признана лучшей блокирующей греческой лиги, а также выиграла Кубок страны в 2023 году.