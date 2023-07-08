ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на первый матч Братского кубка

Сегодня, 8 июля, московские ЦСКА и «Динамо» сыграют в рамках BetBoom Братского кубка. Первый матч противостояния состоится на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, Братский кубок будет включать себя два матча. Ответная встреча пройдёт на «ВТБ Арене» завтра, 9 июля. Отметим, что в составах команд будут их бывшие футболисты Сейду Думбия и Кевин Кураньи соответственно.