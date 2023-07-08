ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на первый матч Братского кубка
Сегодня, 8 июля, московские ЦСКА и «Динамо» сыграют в рамках BetBoom Братского кубка. Первый матч противостояния состоится на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Шайхутлдинов, Набабкин, Глебов, Лукин, Носков, Кисляк, Карраскаль, Яковлев, Гайч, Думбия.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Захарян, Зазвонкин, Гладышев, Нгамалё, Тюкавин.
Запасные: Будачёв, Купцов, Паршивлюк, Смолов, Лесовой, Норманн, Грулёв, Школик, Карапузов, Кутицкий, Зайдензаль, Лепский, Макаров, Бессмертный, Мащурин, Лаксальт.
Напомним, Братский кубок будет включать себя два матча. Ответная встреча пройдёт на «ВТБ Арене» завтра, 9 июля. Отметим, что в составах команд будут их бывшие футболисты Сейду Думбия и Кевин Кураньи соответственно.