Российская волейболистка подписала контракт с итальянским клубом «Трентино»

Российская волейболистка Щербень подписала контракт с итальянским клубом «Трентино»
Российская волейболистка Яна Щербань, которая играет на позиции доигровщицы, подписала контракт с итальянским клубом «Трентино». Это уже третий год подряд, когда Щербань будет выступать в итальянской серии А, ранее она играла за клуб «Савино Дель Бене» (Скандиччи).
«Я перешла из «Скандиччи», где так и не смогла найти постоянное место в основе. Но у меня ещё много энергии и решимости, чтобы вновь выступать на прежнем уровне, чтобы быть главным героем нового клуба.
Я рада, что смогу привнести свой опыт в команду.
«Трентино» — клуб, который с первых наших встреч удивлял меня своими амбициями и энтузиазмом. Руководитель команды и главный тренер рассказали мне о целях на сезон. Я надеюсь, что мы сможем их достичь», — сказала Щербань в интервью пресс-службе клуба.