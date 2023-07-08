Российская волейболистка подписала контракт с итальянским клубом «Трентино»

«Я перешла из «Скандиччи», где так и не смогла найти постоянное место в основе. Но у меня ещё много энергии и решимости, чтобы вновь выступать на прежнем уровне, чтобы быть главным героем нового клуба.



Я рада, что смогу привнести свой опыт в команду.



«Трентино» — клуб, который с первых наших встреч удивлял меня своими амбициями и энтузиазмом. Руководитель команды и главный тренер рассказали мне о целях на сезон. Я надеюсь, что мы сможем их достичь», — сказала Щербань в интервью пресс-службе клуба.