Обвиненный в расизме тренер Воронков возглавил волейбольный «Урал»

Обвиненный в расизме российский тренер Андрей Воронков возглавил мужскую волейбольную команду «Урал», сообщается на официальном сайте команды.

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Контракт с 56-летним специалистом рассчитан на один сезон.

Скандал с Воронковым произошел в мае 2022 года. На тот момент тренер возглавлял калининградский «Локомотив». В пятом матче серии чемпионата России Воронков оскорбил во время тайм-аута представительницу «Уралочки», кубинку Айлайму Монтальво.

В объектив видеокамер попал момент, в котором Воронков, настраивая своих волейболисток на победу, произнес фразу:

«Почему опять ловишь эту обезьяну?».

После этого случая Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приняла решение дисквалифицировать главного тренера Воронкова на два года. А в мае 2023 года глава федерации Станислав Шевченко сообщил, что ВФВ приняла решение сделать второй год дисквалификации Воронкова условным.