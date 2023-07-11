Волейболист Обмочаев отказался от перехода в "Урал" из-за дисциплинарных штрафов
Олимпийский чемпион по волейболу Алексей Обмочаев отказался подписывать контракт с уфимским "Уралом" из-за дисциплинарных ограничений. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент клуба Валерий Багметов.
Ранее сообщалось, что Обмочаев продолжит карьеру в "Урале", который возглавил бывший главный тренер национальной команды Андрей Воронков. В мае волейболист покинул кемеровский "Кузбасс", за который выступал с 2020 года.
"Мы предложили Обмочаеву контракт, в котором есть взыскания за дисциплинарные нарушения, - сказал Багметов. - Он в себя не верит и не стал подписывать. За нарушение режима он терял бы премиальную часть, мы понимаем, о чем речь".
Багметов также сообщил, что вместо Обмочаева клуб подписал контракт с белорусским либеро Максимом Будюхиным.
Обмочаеву 34 года. Он является олимпийским чемпионом 2012 года, двукратным чемпионом России, трехкратным обладателем суперкубка страны.