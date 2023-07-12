Волейболист Мороз планирует выступать на Ближнем Востоке

Морозу 36 лет, он является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна - клубного чемпионата мира (2013). За сборную России он выступал с 2012 по 2015 год. В октябре 2018 года Мороз получил дисквалификацию на 18 месяцев в связи с тем, что допинг-проба, сданная им после одного из матчей чемпионата России сезона-2018/19, дала положительный результат, в пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина, сам игрок оспаривать это решение не стал.