Отбывший дисквалификацию волейболист Мороз планирует выступать на Ближнем Востоке
Отбывший дисквалификацию за допинг волейболист Павел Мороз планирует продолжить карьеру на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС в среду рассказал представитель спортсмена.
"Павел ведет переговоры с клубами на Ближнем Востоке. Там он планирует продолжить карьеру", - сказал собеседник агентства.
В ноябре прошлого года стало известно, что допинг-тест волейболиста от 2014 года дал положительный результат. Мороз был дисквалифицирован до 31 марта 2023 года.
Морозу 36 лет, он является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна - клубного чемпионата мира (2013). За сборную России он выступал с 2012 по 2015 год. В октябре 2018 года Мороз получил дисквалификацию на 18 месяцев в связи с тем, что допинг-проба, сданная им после одного из матчей чемпионата России сезона-2018/19, дала положительный результат, в пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина, сам игрок оспаривать это решение не стал.