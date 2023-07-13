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Голкипер «Зенита» Одоевский покинул клуб

Голкипер петербургского «Зенита» Даниил Одоевский покинул клуб. «Сине-бело-голубые» официально объявили о том, что вратарь продолжит карьеру в астраханском «Волгаре», за который будет играть на правах аренды до конца предстоящего сезона.

Голкипер «Зенита» Одоевский покинул клуб
© Свободная пресса

По словам главного тренера команды Сергея Семака, молодому футболисту необходима игровая практика, которую сейчас он не сможет получить в расположении «Зенита».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к голкиперу самарских «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву.