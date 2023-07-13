Голкипер «Зенита» Одоевский покинул клуб
Голкипер петербургского «Зенита» Даниил Одоевский покинул клуб. «Сине-бело-голубые» официально объявили о том, что вратарь продолжит карьеру в астраханском «Волгаре», за который будет играть на правах аренды до конца предстоящего сезона.
По словам главного тренера команды Сергея Семака, молодому футболисту необходима игровая практика, которую сейчас он не сможет получить в расположении «Зенита».
Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к голкиперу самарских «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву.