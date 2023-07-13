Голкипер «Зенита» Одоевский покинул клуб

Голкипер петербургского «Зенита» Даниил Одоевский покинул клуб. «Сине-бело-голубые» официально объявили о том, что вратарь продолжит карьеру в астраханском «Волгаре», за который будет играть на правах аренды до конца предстоящего сезона.