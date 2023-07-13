Капитан ВК «Динамо» Гончарова продлила контракт с клубом

Капитан волейбольного «Динамо» Гончарова продлила контракт с клубом
Московское «Динамо» продлило контракт с капитаном команды диагональной Наталией Гончаровой на сезон 2023/24, сообщает пресс служба клуба.
Для 34 летней волейболистки это будет шестнадцатый сезон в составе московского клуба.
В составе «Динамо» Гончарова шесть раз выигрывала чемпионат России, пять раз становилась обладательницей Кубка России, дважды брала Суперкубок страны.
По опросу главных тренеров команд Суперлиги Гончарова четыре раза подряд признавалась лучшей волейболисткой чемпионатов России (2014/15, 2015/16, 2016/17 и 2017/18), становилась обладательницей приза имени Людмилы Булдаковой.