Капитан ВК «Динамо» Гончарова продлила контракт с клубом

Московское «Динамо» продлило контракт с капитаном команды диагональной Наталией Гончаровой на сезон 2023/24, сообщает пресс служба клуба.

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Для 34 летней волейболистки это будет шестнадцатый сезон в составе московского клуба.

В составе «Динамо» Гончарова шесть раз выигрывала чемпионат России, пять раз становилась обладательницей Кубка России, дважды брала Суперкубок страны.