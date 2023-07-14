Волейболист Ильиных заявил, что не признавался в употреблении допинга

Российский волейболист Дмитрий Ильиных не признавался в употреблении допинга, он признал факт обнаружения в своей пробе запрещенного препарата. Об этом в пятницу Ильиных рассказал ТАСС.

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"Я не признавался в употреблении допинга. Я признал факт обнаружения в пробе запрещенного препарата", - сказал Ильиных.

Ранее стало известно, что Ильиных был дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения завершится 25 ноября 2023 года.