Погребняк: "Зенит" - фаворит матча за Суперкубок. Но не исключаю серии пенальти

"Считаю фаворитом предстоящей встречи "Зенит". Еще недавно они праздновали победу в чемпионате, и теперь у них есть возможность завоевать еще один трофей. Конечно, у питерской команды есть проблемы. Если честно, в последних товарищеских матчах турнира в Санкт-Петербурге было не так много креатива в атакующей игре. Что касается ЦСКА, то их я видел в поединках с "Динамо", и впечатление они произвели не самое хорошее. Ушел Хесус Медина, есть, я так понимаю, интерес к Федору Чалову, Хорхе Карраскалю, Бахтиеру Зайнутдинову. Не ожидаю сегодня много голов, может быть и серия пенальти. Если дело дойдет до одиннадцатиметровых, то все мы помним, что сделал Игорь Акинфеев на чемпионате мира против Испании и в финале Кубка с "Краснодаром". И все же ставлю на победу "Зенита", - отметил Погребняк.