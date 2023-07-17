Карполь поставил рекорд по наибольшему стажу в должности тренера в волейбольном клубе

Карполю 85 лет, он стал работать тренером в 1959 году. Всего за тренерскую карьеру он сумел дважды выиграть Олимпийские игры (1980, 1988), один раз - чемпионат мира (1990), семь раз - чемпионат Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001). Специалист 11 раз приводил "Уралочку" к победе в чемпионате СССР, 14 раз - в чемпионате России. 8 раз спортсменки под его руководством побеждали в Кубке европейских чемпионов, 3 раза - в Кубке СССР. Также на его счету три серебряные медали Олимпийских игр и три бронзовые награды чемпионатов мира.