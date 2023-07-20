Волейболиста Кимерова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Российский волейболист Александр Кимеров признал вину в нарушении антидопинговых правил и был дисквалифицирован на два года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

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Дисквалификация Кимерова отсчитывается с 9 декабря 2022 года и продлится до 8 декабря 2024 года. Кимеров признал, что в его пробах, взятых во внесоревновательный период 20 ноября 2013 года и 18 августа 2014 года, были обнаружены запрещенные вещества кленбутерол и дегидрохлорметилтестостерон.