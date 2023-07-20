Федерация волейбола Украины сообщила, что уладила конфликт с мужской сборной

«Подчёркиваем, что главной причиной конфликтной ситуации, которая приобрела гласность в СМИ и соцсетях, стали организационные, а не финансовые аспекты. Однако от Федерации игроки сборной и не получали зарплат или премий за участие в международных соревнованиях и сборах. Единственной финансовой наградой для них стала премия от Европейской конфедерации волейбола за участие в турнире Золотой Евролиги. Эти награды, за исключением средств, выделенных на сборы, распределены среди спортсменов, тренеров и команд.



ФВУ признает, что главной причиной недовольства в сборной стала неполная организационная занятость. Поэтому по итогам совместного обсуждения федерацией принято решение проработать план действий, направленный на решение технических вопросов, которые обеспечат системную подготовку сборной к международным соревнованиям», — говорится в заявлении ФВУ.