Новосибирский «Локомотив» заключил контракт с доигровщиком сборной Болгарии

«Добро пожаловать в Локосемью! Вперёд к новым победам!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Мартин Атанасов с 2020 года защищал цвета турецкого клуба «Зираатбанк». В составе команды болгарский волейболист трижды становился чемпионом Турции. Сейчас Атанасов находится в расположении национальной команды Болгарии и готовится к матчам чемпионата Европы и олимпийской квалификации.