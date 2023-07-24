Салихова: у «Зенита» теперь, потенциально, 100 млн на последующие трансферы

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уходе из «Зенита» полузащитника Малкома.

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«Многие болельщики радуются, что уехал Малком и двое или даже трое других бразильцев на чемоданах: «О, чудо, ослабленный «Зенит»! Не разделяю их задора и визгов радости по этому поводу. Уж лучше располневшие бразильцы в основе. У «Зенита» теперь прибыло, потенциально, 100 млн на последующие трансферы плюс забюджетированные траты на это трансферное окно.

В Бразилию уже вряд ли пойдут. Возможен новый заход в Аргентину, но игроки уровня Паредеса не поедут. Так что, скорее всего, сгребут по выкупной цене игроков основы у российских клубов под конец трансферного окна, как однажды сделали с Быстровым: у «Ростова» — Глебова, у «Спартака» — Литвинова, Соболева, Зиньковского, Пруцева и Хлусевича, у «Динамо» — Тюкавина и Грулёва, у ЦСКА — Карраскаля, у «Краснодара» — Кордобу, а у «Оренбурга» — Лукаса Веру.