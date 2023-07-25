Мбаппе будет запасным в «ПСЖ», Аршавин вошёл в состав правления «Зенита». Главное к утру
Французский нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе готов выполнять роль запасного игрока во французском клубе, Андрей Аршавин стал членом правления «Зенита», колумбийский вингер Хорхе Карраскаль настроен расторгнуть контракт с ЦСКА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Мбаппе предпочёл провести сезон на скамейке «ПСЖ» переходу в «Аль-Хиляль».
2. Андрей Аршавин вошёл в состав правления футбольного клуба «Зенит».
3. Представители Карраскаля пытаются расторгнуть контракт игрока с ЦСКА.
4. В «Оренбурге» опровергли информацию о переходе Веры и Капленко в «Динамо».
5. Нидерландский журналист раскритиковал «Аякс» за переговоры с «Краснодаром» по Сперцяну.
6. Станислав Черчесов рассказал, как произошло его увольнение из «Ференцвароша».
7. Леонид Слуцкий: не знаю Баринова, но Дзюба рассказывал, что он туповат.
8. Goal: «Фламенго» предложили подписать защитника ЦСКА Виллиана Рошу.
9. Губерниев: Малкому надо сделать новый паспорт, где на обложке будет доллар.
10. «Торпедо» вырвало победу у «Химок» на последних минутах в матче Первой лиги.