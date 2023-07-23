Сборная Японии по волейболу стала бронзовым призёром Лиги наций

Сборная Японии по волейболу завоевала бронзовые медали Лиги наций. В матче за третье место команда в пяти сетах одолела сборную Италии. Встреча проходила в Гданьске (Польша) и завершилась со счётом 3:2 (25:18, 25:23, 17:25, 17:25, 15:9).

Для японцев это первое призёрство в Лиге наций по волейболу в истории. Их лучшим достижением ранее было пятое место, которое сборная заняла в прошлом году. Команда Японии получит за третье место на турнире призовые в размере $ 300 тыс.