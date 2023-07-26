"Краснодар" сыграет со "Спартаком" - своим самым непримиримым соперником

В четверг, 27 июля, домашним поединком с московским "Спартаком" футбольный клуб "Краснодар" стартует в Кубке России - 2023/2024. На центральном матче первого тура групповой стадии турнира, который начнется в восемь часов вечера, ожидается не менее 30 тысяч зрителей.

Напомним, "быки" совсем недавно были буквально в одном шаге от своей первой победы в Кубке страны, но в драматичном противостоянии 11 июня в Суперфинале турнира уступили в "Лужниках" в серии пенальти столичному ЦСКА.

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И вот южане отправляются в новый поход за долгожданной викторией. Впрочем, и "красно-белые" не скрывают, что они поставили перед собой цель завоевать престижный хрустальный трофей.

В решающих для себя встречах "Краснодар" обычно уступает "Спартаку"

Но предстоящая встреча будет крайне любопытной еще и по другой причине. Дело в том, что если у "Спартака" в последние годы особенно жаркими выходят противостояния с армейцами и питерским "Зенитом", то для "Краснодара" именно "красно-белые" сегодня являются самым непримиримым оппонентом.

На заре своей истории (прямо скажем, совсем еще короткой по сравнению с остальными командами - всего-то 15 лет) "быки" на футбольном поле особенно ожесточенно "бодались" в главном городском дерби с местной "Кубанью". Увы, "желто-зеленые" сегодня безнадежно осели в низших дивизионах, и поэтому между собой они встречаются крайне редко. Зато их место занял "Спартак".

Так получилось, что абсолютно все очные противостояния между этими командами в последнее время проходят на редкость эмоционально, со множеством забитых голов и - непременно - грубейших судейских ошибок, которые потом еще долго обсуждаются экспертами и болельщиками. Причем в решающих для турнирного положения "Краснодара" встречах южане обычно проигрывают, чем еще выше поднимают градус следующего футбольного рандеву.

Можно не сомневаться: и завтра на арене "Колизея" (так фанаты прозвали этот стадион) будет настоящая спортивная коррида.

Интерес к поединку еще больше усилился после того, как в минувшие выходные в первом туре стартовавшего чемпионата страны в РПЛ обе команды показали мощный и красивый футбол, многих впечатлив своей игрой. "Краснодар" в гостях одержал верх над столичным "Динамо" со счетом 3:1, а "Спартак" в фееричном поединке одолел "Оренбург" - 3:2.

После этих матчей, к примеру, экс-тренер сборной России, в прошлом звездный футболист, Анатолий Бышовец сказал, что команда Владимира Ивича способна даже навязать конкуренцию в борьбе за первое место. А действия спартаковцев, которыми руководит Гильермо Абаскаль, вообще вызвали восторг у экспертов.

- Это первый матч, мы только разминаемся. Но мы удовлетворены, как играем, - сказал наставник "быков" после виктории над "бело-голубыми". Ну а журналистов, естественно, больше всего интересовала ситуация с полузащитником Эдуардом Сперцяном - воспитанником молодежной Академии кубанцев и лучшим футболистом команды минувшего первенства, которого молва уже в самое ближайшее время отправляет в один из топовых европейских чемпионатов.

- Конечно, он очень важен для нас. Даже не нужно тратить время, чтобы говорить об этом. Думаю, в лиге он самый лучший полузащитник. Насколько он хорош как игрок, настолько хорош и как человек. Желаю ему всего наилучшего, - прокомментировал ситуацию сербский главный тренер южан. - Рад, что он с нами. Но я не буду останавливать игрока, если у него есть желание уехать в Европу. Рад, что мои футболисты интересны клубам из ведущих чемпионатов.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль так на пресс-конференции прокомментировал поединок с "Оренбургом":

- Конечно, начало сезона, стартовый матч очень важен, - сказал испанский наставник. - Мы взяли три очка и этому рады. Но имеются и другие моменты. Мы не должны ждать до последнего, чтобы вырывать победу при условии, что весь матч доминировали. Впоследствии, если не прибавим, будет очень сложно.

Любопытно, что сразу четыре игрока сегодняшних оппонентов попали в символическую сборную первого тура РПЛ: четверо краснодарцев (голкипер Матвей Сафонов, центральный защитник Хулио Алонсо, полузащитник Кривцов и нападающий Джон Кордоба), а также двое москвичей (автор дубля в ворота "Оренбурга" левый защитник Даниил Хлусевич и дебютировавший в нашем чемпионате конголезский форвард Тео Бонгонда).

"Спартак" собирается в столицу Кубани в среду: сначала красно-белые на чартере днем прилетят в аэропорт Ставрополя, а уже оттуда на автобусе отправятся в Краснодар (это примерно пять часов в пути).

Что касается самого розыгрыша Кубка России, то 16 ведущих клубов начнут его в "Пути РФЛ" (они разбиты на четыре группы), а коллективы других лиг - в "Пути регионов".

В группе D, кроме "Спартака" и "Краснодара", выступят также "Пари НН" из Нижнего Новгорода и московское "Динамо". Они встретятся друг с другом по два раза. Из каждой группы выходят по три команды: две лучших - в 1/4 финала "Пути РПЛ", третья - в 1/4 финала "Пути регионов". Клубы, занявшие последнее место, вылетают из турнира.