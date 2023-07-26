Смородская: я бы отдала Тикнизяна «Вердеру» за € 2,5 млн, не вижу в нём ничего выдающегося

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал последние трансферы «Зенита».

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— Без Марио Фернандеса «Зенит» не смог бы быть сильным?

— Насколько понимаю, Марио хотел видеть в команде главный тренер. Значит, он знает, как использовать этого футболиста. Сам я, честно, за Фернандесом не следил и даже не слышал о нем с тех пор, как Марио ушел из ЦСКА. Когда выступал за армейцев, безусловно, он был очень сильным игроком, сейчас что-то конкретное сказать трудно, - приводит слова Аршавинаmatchtv.ru

— Нашли бы человека три из академии на это амплуа?

— Перспективные правые защитники есть. Не скажу, правда, что они соответствуют уровню основы прямо сейчас.

— В случае с трансфером Страхини Эраковича все выглядело так, будто серб стал интересен «Зениту» вследствие почти состоявшегося перехода в «Спартак». Или вы вели его параллельно?

— Не в курсе всех деталей, но «Црвена Звезда» предлагала нам Эраковича еще в прошлом году. «Зенит» играл с сербами контрольный матч в Сочи, и нас предупредили: последите за этим защитником, белградский клуб готов его продать. Цена, правда, была бешеная. Спустя год стоимость снизилась, «Зенит» осуществил сделку. Не думаю, что это связано с сорвавшимся переходом в «Спартак», Эракович так или иначе значился в наших шорт-листах. Совпало и то, что не восстановился после травмы Родригао. Будь он здоров, трансфер серба мог не состояться.

— Михаил Кержаков в 36 лет активно «тащит». Как получилось, что за пару дней до окончания прошлого сезона основной вратарь не имел нового контракта?

— Контракта, может, и не имел, но была договоренность. Все понимали: голкипер продлит отношения с клубом.

— Переход из «Сочи» 25-летнего вратаря Адамова — намек ветерану?

— Думаю, это один из этапов подготовки к тому, что у Кержакова и Васютина в следующем году закончатся контракты.