Крикунов: Овечкин после завершения карьеры может стать министром спорта РФ

Крикунов о будущем Овечкина: «Депутатом может стать. Может, будет работать в Минспорте или даже министром спорта»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в истории НХЛ (822), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).«Я думаю, что тренером, наверное, он уже точно не будет (с улыбкой). Потому что он уже настолько наигрался. Может быть, будет работать в Министерстве спорта России или даже будет министром спорта. А уж депутатом он тем более может стать.
Саша – великий игрок, талант, который дан свыше. Он и физически мощный, и играет хорошо, и может забить. Этому практически нельзя научиться – забивать: если человек умеет забивать, то умеет. Все же знают, откуда Саша бросает – и что? Никто не может его закрыть на этом месте! Все знают, что он будет оттуда бросать, и все равно он забивает.
Может, он еще и Уэйна Гретцки догонит. Он боец, что и доказывает в НХЛ – если надо, может и подраться, и кого-то в тело шарахнуть. А сейчас он вообще возмужал», – считает заслуженный тренер России.
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