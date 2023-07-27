ЦСКА год назад упустил Сантьяго Хименеса, который сейчас стоит € 50 млн

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался о возможном переходе в команду нападающего "Бенфики" Давида Нереса. "В "Аяксе", помню, он был в порядке, в "Шахтёре" проявить себя не успел... С другой стороны, если бы у Нереса всё было здорово, мы не имели бы возможности его купить", — сказал Аршавин.