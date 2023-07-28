Олимпийский чемпион Тетюхин высказался о значении российского волейбола

«Столько поколений великих спортсменов выросли за это время, невероятная история российского волейбола. Нужно всегда помнить тех людей, которые стояли у истоков, волейбол развивается у нас самыми быстрыми темпами. Очень здорово, что у нас есть один из самых массовых и популярных видов спорта, у которого есть народная любовь миллионов. Это здорово, необходимо отмечать этот праздник и всегда о нём помнить.



Наш вид спорта продолжает развиваться, наши сборные и клубы как были, так и есть лидерами в мире, несмотря ни на что. Мировой волейбол и российский тесно связаны. Мировой спорт станет намного тусклее без российского волейбола, теряется огромное количество болельщиков», — приводит слова Тетюхина ТАСС.