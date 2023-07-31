Арсен Захарян может перейти в «Лацио», сумма трансфера, сколько получит «Динамо», статистика, конкуренты, подробности

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика».

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Ставка: «Спартак» забьёт в обоих таймах за 2.18.

«Московский «Спартак» дома примет калининградскую «Балтику». Конечно, «Спартак» — фаворит. «Спартак» провёл две отличные игры. Да, есть проблемы в обороне, но в Кубке появился Джикия, и, в принципе, проблем особо больших у «Спартака» не было, кроме давления соперника в концовке. А против «Оренбурга» — да, когда играл Дуарте, естественно, были проблемы, но я думаю, что Джикия уже появится на поле, поэтому в этом плане «Спартаку» будет полегче.

Что касается линии атаки, то там всё просто великолепно, команда разрывала соперника. «Оренбург» старался довольно организованно стоять сзади и не давать «Спартаку» атаковать, но «Спартак» на самом деле разрывал. Я вам говорил, что именно левый фланг атаки у «Спартака» будет сумасшедший — так и получилось. Говорил, что тройка Промес, Мозес и Хлусевич будут всех разрывать, всё так оно и произошло.

У «Балтики» команда неплохая, которая ещё усилилась неплохими легионерами из Южной Америки — два футболиста хороших подъехали. Думаю, что команда Игнашевича совсем уж за выживание в чемпионате бороться не будет, но третья подряд выездная игра для неё будет складываться сложно. «Балтика» пока только вкатывается в РПЛ, пока футболисты только привыкают к этим скоростям, к этому давлению и уровню сопротивления, хотя, повторюсь, команда неплохая и физически готовая очень и очень хорошо. Тем не менее я думаю, что три-четыре тура «Балтике» будет сложно, а уже потом она будет стабильно набирать очки. В этом плане «Спартаку» повезло.