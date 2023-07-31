«Сложно быть во втором туре в оптимальном составе, все в поисках» – бывший футболист «Спартака» Мелешин

Бывший полузащитник, а ныне тренер академии «Спартака» Алексей Мелешин заявил «Матч ТВ», что на старте сезона все команды находятся в поисках оптимального состава и усиления и «красно белые» в этом плане исключением не являются. В первых играх сезона 2023/24 «Спартак» в рамках МИР РПЛ дома обыграл «Оренбург» (3:2) и одержал победу в выездном кубковом матче против «Краснодара» (2:1). — Как оцениваете решение Абаскаля выпустить на кубковый матч против «Краснодара» основной состав, а не ротировать его, как делают некоторые тренеры? — Считаю, что этот вопрос не по адресу. Каждый тренер решает сам, и про причину надо спрашивать у него. Чтобы отвечать на такой вопрос, надо быть внутри, знать про команду. — Сейчас, учитывая все трансферы, «Спартак» в оптимальной форме, чтобы бороться за первое место в чемпионате и Кубке? — Мне кажется, в России таких команд нет. Все в поисках оптимального состава, усиления. У всех свои резервы, в основном финансовые. «Зенит» может позволить себе одного футболиста, «Оренбург» — другого. Селекционный процесс постоянный. Я уже не говорю, что внутри команды идет развитие и усиление тех игроков, которые имеются. Вот «Зенит» Малкома продал, а он был ведущим футболистом, теперь все думают, что они потеряли в атаке. Сложно быть во втором туре в оптимальном составе, все ищут его постоянно. — Каким видите будущее своего сына Павла в «Спартаке»? — Светлым и радостным, — сказал Мелешин «Матч ТВ». «Спартак» в следующем матче 31 июля примет калининградскую «Балтику» в рамках второго тура МИР РПЛ. Прямую трансляцию смотрите с 19:00 (мск) на канале «Матч ТВ» и с 19:25 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР. Спартак - Балтика. МИР Российская Премьер-Лига. Тур 2