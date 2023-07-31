Хаджи ожидает нелегкой победы «Спартака» над «Балтикой» в домашнем матче второго тура РПЛ

На старте сезона ни у одной из команд чемпионата России нет явного преимущества перед соперниками, «Спартак» испытывает проблемы в обороне, поэтому «красно белым» придется приложить немало усилий, чтобы взять три очка в матче с «Балтикой», заявил «Матч ТВ» бывший администратор московского клуба Александр Хаджи. Московский «Спартак» сыграет с калининградской «Балтикой» во втором туре МИР РПЛ в понедельник дома, начало игры — в 19:30 (мск). — Тут не такая простая ситуация: особого преимущества у команд друг перед другом на данном этапе нет, пока все только набирают обороты. Так что всё может случиться, и команда, пришедшая из Первой лиги, может сыграть лучше, чем команды, регулярно выступающие в РПЛ. Понятное дело, я рассчитываю на победу. Играем мы дома. Конечно, мы обязаны побеждать. Но вот, что будет у «Спартака» в защитной линии, меня беспокоит. У команды там проблемы. Да и то, что в разных матчах меняют состав, — это неправильно. Разговаривал с опытными тренерами — они против всей этой ротации. Если бы во времена их игровой карьеры им заявляли, что на Кубок одни играют, а в чемпионате другие, это вызывало бы недовольство. Потому что должны играть лучшие. Надо говорить о том, что этот футболист выходит на поле потому, что на данный момент он сильнее.Потому что не так много матчей мы проводим за сезон, чтобы сильно уставать. В общем, повторюсь, ожидаю победы, но думаю, она нелегко достанется, в очень упорной борьбе. Да, работающий с «Балтикой» Игнашевич — тренер еще не титулованный, но он был хорошим игроком. Тем более защитник. Так что наверняка он построит игру от обороны. И тут вопрос: сумеют ли футболисты «Спартака» взломать эту оборону? В целом же какое то двоякое сейчас чувство. Пока нет такой стопроцентной уверенности в чем то, — сказал Хаджи корреспонденту «Матч ТВ». Прямую трансляцию встречи смотрите с 19:00 (мск) на телеканале «Матч ТВ» и с 19:25 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Спартак - Балтика. МИР Российская Премьер-Лига. Тур 2