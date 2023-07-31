Николай Карполь рассказал, когда может завершить карьеру тренера

Николай Карполь возглавляет «Уралочку» с 1969 года. Его стаж составляет 49 лет и 8 месяцев. Под его руководством команда 25 раз становилась лучшей в России и восемь раз — в Европе. Ранее Всероссийская федерация волейбола подавала заявку в Книгу рекордов Гиннесса для регистрации достижения Николая Васильевича.