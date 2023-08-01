ЕКВ выделила Израилю € 1,5 млн на организацию мужского чемпионата Европы — 2023

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) выделила Израилю € 1,5 млн на организацию чемпионата Европы – 2023, об этом сообщает «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на израильскую федерацию волейбола.

© Чемпионат.com

Подобная финансовая поддержка одному из организаторов вызвала непонимание у других, ведь обычно принимающая сторона берёт на себя все финансовые расходы. Сообщается, что остальные страны потратили на организацию турнира от € 600 тыс. до € 1,2 млн.

Благодаря этому чемпионат Европы должен пройти по плану – с 28 августа по 16 сентября. В Тель-Авиве состоятся матчи группы D, в которой сыграют сборные Израиля, Франции, Греции, Португалии, Румынии и Турции. Израиль выступит на чемпионате Европы впервые с 1971 года.