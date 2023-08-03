«Аль-Хиляль» решил проблему с переводом денег «Зениту» за трансфер Малкома

Уже неделя прошла с тех пор, как «Аль-Хиляль» объявил о переходе вингера «Зенита» и сборной Бразилии Малкома. Однако петербургский клуб до сих пор не подтвердил завершение сделки и официально не объявил о трансфере. Между прочим, рекордном, как для РПЛ (за 60 млн евро в России еще не продавали), так и для чемпионата Саудовской Аравии (за столько там не покупали).

© Чемпионат.com

Видео дня

Во вторник, 2 августа, «Аль-Хиляль» сыграл матч третьего тура Кубка арабских чемпионов. Это турнир, в котором принимают участие клубы из арабских стран Азии и Африки. Для «Аль-Хиляля» соревнование пусть и не такое престижное, как азиатская Лига чемпионов или чемпионат Саудовской Аравии, но все же и не проходное. Лишних трофеев не бывает, а выступление на Кубке арабских чемпионов – хорошая возможность начать строить команду после трансферов звезд: Малкома, Рубена Невеша из «Вулверхэмптона», Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» и Калиду Кулибали из «Челси». Известный португальский тренер Жорже Жезуш работает с «Аль-Хилялем» всего месяц.

«Аль-Хиляль» попал в одну группу с «Аль-Саддом» из Катара, «Аль-Ахли» из Ливии и марокканским «Видадом». На групповом этапе команды играют в один круг, матчи этого квартета проходили в городе Абха Саудовской Аравии. В дебютной игре Жезуша «Аль-Хиляль» сыграл вничью 0:0 с «Аль-Ахли», а после этого уступил «Аль-Садду» со счетом 2:3. Для выхода в плей-офф саудитам нужна была победа над «Видадом», которую требовалось добыть без Малкома.

Накануне матча руководители «Аль-Хиляла» сообщили португальскому тренеру, что клуб по-прежнему не может заявить бразильского новичка. Причина – проблема с переводом денег «Зениту». Команда Жезуша все же справилась и в отсутствие Малкома: победу со счетом 2:1 принесли голы Милинковича-Савича и Невеша. «Аль-Хиляль» финишировал в группе вторым с четырьмя очками. Теперь в четвертьфинале (5 августа) сыграет с чемпионом Саудовской Аравии «Аль-Иттихадом», но по-прежнему нет никаких гарантий, что в заявке будет 60-миллионный новичок.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснял «Р-Спорту», при каких условиях состоится сделка:

Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/2024. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов – фиксированная сумма.

Таким образом, в петербургском клубе ждут поступления на счет 30 млн евро. Вот только деньги не приходят. Инсайдеры сообщали, что санкции, введенные против России, создали трудности для саудитов.

Во вторник, 1 августа, Медведев давал последний комментарий на эту тему. Достаточно позитивный. Со слов гендиректора можно было подумать, что никаких проблем нет.

Саудовцы сегодня должны отправить остаток – все идет по плану, – сказал Медведев. – Выдадим трансферную карту, как только получим деньги. Доверяем ли им? Конечно.

Будет забавно, если «Аль-Хиляль» предложит Малкому выкупить свой контракт у «Зенита» и переведет ему 60 млн евро. Очевидно, так много бразилец пока не заработал за всю карьеру. Но если полностью отработает свой трехлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии, то почти столько и получит – по неофициальной информации, зарплата вингера в «Аль-Хиляле» составит 18 млн евро в год.

В худшем случае Малком вынужден будет вернуться в «Зенит». Но срыв трансфера сейчас точно не нужен никому. Бразилец потеряет огромные деньги – это ударит по его психологическому состоянию. «Аль-Хиляль» останется без ценного игрока. «Зенит» же не побьет свой трансферный рекорд. При этом в петербургском клубе наверняка понимают, что вряд ли кто-то еще предложит когда-нибудь такую сумму за Малкома. Объективно, бразилец 60 млн евро не стоит (Transfermarkt оценивает вингера в 30 млн), он по своему уровню не дотягивает до Халка на пике карьеры форварда.