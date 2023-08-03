Организовать ретро‑матч футболистов ЦСКА и «Спартака» сложно, считает Алдонин

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин объяснил «Матч ТВ», почему считает сложной задачей возможную организацию ретро матча между армейцами и «Спартаком». Ранее в среду «Матч ТВ» сообщил, что 18 августа пройдет ретро матч между «Спартаком» и сборной России. Алдонин сыграет в составе национальной команды. — Как думаете, было бы в будущем целесообразно организовать ретро матч «Спартак» — ЦСКА? — Думаю, это достаточно сложно сделать. Все таки в нашей истории было много легионеров. Собрать всех на специальном матче будет непросто. Тех же бразильцев, хорватов. Хотя чех Иржи Ярошик сейчас здесь, в «Оренбурге»! Но все равно непросто будет организовать. Плюс, надо учитывать, что Игорь Акинфеев до сих пор выступает, Сережа Игнашевич сосредоточен на тренерстве, Вася Березуцкий в дальних краях. Собрать всех очень сложно. Даже нереально, — сказал Алдонин «Матч ТВ».