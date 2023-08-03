Волейболист Круглов отправится на сборы в Болгарию вместе с новосибирским «Локомотивом»

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска сообщил, что на сборы в Болгарию вместе с командой отправился 37-летний диагональный Павел Круглов .

«На тренировочные сборы в Болгарию вызов получил Павел Круглов ! На период подготовки к сезону диагональный вновь присоединяется к команде после четырёх успешных сезонов в составе железнодорожников», – сообщается на официальном сайте клуба.

Вызов Круглова на сборы связан с тем, что у новосибирской команды дефицит диагональных игроков. Две недели в Новосибирске работали Илья Казаченков, Павел Круглов и Максим Сапожков (который 15 августа отправится в Италию для подготовки к сезону с «Моденой»).