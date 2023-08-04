Российская волейболистка получила гражданство Италии

Италия предоставила гражданство проживающей в стране волейболистке российского происхождения Екатерине Антроповой, сообщает пресс служба правительственного дворца Киджи.
Спортсменке предоставили гражданство благодаря «особым заслугам». Активировать данную процедуру предложил президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.
— Активировать процедуру предоставления итальянского гражданства предложил президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI), который сообщил о молодой спортсменке, зарегистрированной Итальянской федерацией волейбола с 2018 года — года, когда она въехала в Италию несовершеннолетней с видом на жительство под опекой — за отличные спортивные результаты, достигнутые в своей дисциплине, — говорится в заявлении.
20 летняя спортсменка родилась в Исландии в семье из России. Сейчас волейболистка выступает за итальянский клуб «Савино Дель Бене».
В 2017 году Антропова входила в расширенный состав сборной России среди игроков до 16 лет.