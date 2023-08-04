Российская волейболистка получила гражданство Италии

— Активировать процедуру предоставления итальянского гражданства предложил президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI), который сообщил о молодой спортсменке, зарегистрированной Итальянской федерацией волейбола с 2018 года — года, когда она въехала в Италию несовершеннолетней с видом на жительство под опекой — за отличные спортивные результаты, достигнутые в своей дисциплине, — говорится в заявлении.