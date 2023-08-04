«Краснодар» дома обыграл «Пари НН» в матче третьего тура МИР РПЛ

«Краснодар» одержал домашнюю победу над «Пари НН» в матче третьего тура МИР РПЛ. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету хавбека хозяев поля Эдуарда Сперцяна, реализовавшего пенальти на 30 й минуте. В следующем туре команда Владимира Ивича 12 августа сыграет в гостях с «Оренбургом», «Пари НН» 14 августа примет «Ахмат». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и Матч ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru. МИР РПЛ. 3-й тур «Краснодар» (Краснодар) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 1:0 (1:0) Гол: Сперцян, 30 (с пенальти) (ВИДЕО).