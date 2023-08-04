Губерниев высказался о волейболистке Антроповой, получившей гражданство Италии

— Екатерина Антропова в Италии с 17 лет. Также, как если говорить про легкоатлетку Елену Куличенко, которая выступает за Кипр. Не надо завидовать, надо порадоваться! Люди выбирают сами, пожелаем им удачи. Это их право, где жить и выступать. Моя позиция в этом тверда! — сказал Губерниев «Матч ТВ».