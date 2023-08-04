Губерниев высказался о волейболистке Антроповой, получившей гражданство Италии

«Не надо завидовать, надо порадоваться» — Губерниев о волейболистке Антроповой, получившей гражданство Италии
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что не нужно завидовать волейболистке российского происхождения Екатерине Антроповой, которая получила итальянское гражданство, и призвал порадоваться за молодую спортсменку.
Ранее пресс служба правительственного дворца Киджи сообщила, что Италия предоставила гражданство проживающей в стране волейболистке российского происхождения Антроповой. Спортсменка получила гражданство за «особые заслуги». Активировать данную процедуру предложил президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.
— Екатерина Антропова в Италии с 17 лет. Также, как если говорить про легкоатлетку Елену Куличенко, которая выступает за Кипр. Не надо завидовать, надо порадоваться! Люди выбирают сами, пожелаем им удачи. Это их право, где жить и выступать. Моя позиция в этом тверда! — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Спортсменка родилась в Исландии в семье из России. Сейчас 20 летняя волейболистка выступает за итальянский клуб «Савино Дель Бене».
В 2017 году Антропова входила в расширенный состав сборной России среди игроков до 16 лет.